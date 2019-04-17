歷史咁講！美股4月或再創新高　惟「五窮」難免

外國傳媒報道，專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall最新表示，預計美股將在4月結束前創新高，但警告股民要趁機「落車」，因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出，上述預測是建基於二次大戰後股市走勢而得出。資料顯示，今年以來美股表現是二次大戰後第5佳，惟1至4月每月都升通常不能持續，反而預示5至10月是跌市或牛皮市，因往績平均僅升0.05%，當中一半機會是這6個月以「跌市」作結，即投資者會面臨負回報。若單計5月，往績就更惡劣，平均僅升0.01%。



因此，他建議投資者的策略是：4月最後一個星期沽貨，之後再看情況，預計10月後再現升浪，即11至12月是好月，並給予標指年底目標2,975點。

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