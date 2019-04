歷史咁講！美股4月或再創新高　惟「五窮」難免

外國傳媒報道,專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall最新表示,預計美股將在4月結束前創新高,但警告股民要趁機「落車」,因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出,上述預測是建基於二次大戰後股市走勢而得出。資料顯示,今年以來美股表現是二次大戰後第5佳,惟1至4月每月都升通常不能持續,反而預示5至10月是跌市或牛皮市,因往績平均僅升0.05%,當中一半機會是這6個月以「跌市」作結,即投資者會面臨負回報。若單計5月,往績就更惡劣,平均僅升0.01%。



因此,他建議投資者的策略是:4月最後一個星期沽貨,之後再看情況,預計10月後再現升浪,即11至12月是好月,並給予標指年底目標2,975點。

------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!

遊戲下載:

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/