夜市UPDATES：美股高開後迅速倒跌　港夜期回軟

美國企業陸續公布業績,惟出現「見光死」迹象,加上股市已邁向歷史新高,使市場趁高獲利心態多於追入,拖累美股周三(4月17日)高開後迅速倒跌。道指目前報26,412點,跌40點或0.15%;標指報2,903點,跌3點或0.13%;納指報7,991點,跌9點或0.11%。港股期指夜市亦跟隨美股回落,目前報30,128點,跌31點,高水3點。



市場焦點離不開蘋果公司(Apple)與高通達成和解,Apple升0.34%;高通則最多飆16%,報82.52美元,創新高,目前升13%。



數據方面,受惠於對華出口激增,美國2月貿易逆差錄得去年6月以來最低,有利於第1季美國經濟增長預測;期內對華貿易逆差收窄至301億美元,觸及兩年最低。數據公布後,美國10年期國債孳息率微升至2.6066厘。



另一邊廂,歐盟委員會開始就一系列美國商品進行公開徵詢,其中包括遊戲機、蕃茄醬等等。歐股走勢向好,英股升0.01%;法股升0.63%;德股升0.7%。



後市方面,專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall最新表示,預計美股將在4月結束前創新高,但警告股民要趁機「落車」,因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出,上述預測是建基於二次大戰後股市走勢而得出。資料顯示,今年以來美股表現是二次大戰後第5佳,惟1至4月每月都升通常不能持續,反而預示5至10月是跌市或牛皮市,因往績平均僅升0.05%,當中一半機會是這6個月以「跌市」作結,即投資者會面臨負回報。若單計5月,往績就更惡劣,平均僅升0.01%。



因此,他建議投資者的策略是:4月最後一個星期沽貨,之後再看情況,預計10月後再現升浪,即11至12月是好月,並給予標指年底目標2,975點。



【21:30】美企業績參差,美股開市早段個別發展,道指跌21點,至26,430點;納指則升36點,至8,036點;標指升8點,至2,915點。



摩根士丹利首季純利按年跌9%至24億美元,或每股1.39美元,收入則跌7%至103億美元,但均仍勝市場預期。大摩股價早段升1.77%至47.85美元。



百事公司首季純利按年增長5.2%至14.1億美元,扣除部分項目後每股盈利97美仙,收入增長2.6%至129億美元,雙雙勝市場預期。百事股價早段升1.41%至124.13美元。



國際商業機器(IBM)首季純利經調整後每股盈利2.25美元,高於市場預期,但期內來自被視為增長動力的雲端和軟件業務的收入跌2%至50億美元。IBM股價早段挫5.6%至137.01美元。

