夜市UPDATES：美股高開後迅速倒跌　港夜期回軟

美國企業陸續公布業績，惟出現「見光死」迹象，加上股市已邁向歷史新高，使市場趁高獲利心態多於追入，拖累美股周三(4月17日)高開後迅速倒跌。道指目前報26,412點，跌40點或0.15%；標指報2,903點，跌3點或0.13%；納指報7,991點，跌9點或0.11%。港股期指夜市亦跟隨美股回落，目前報30,128點，跌31點，高水3點。



市場焦點離不開蘋果公司(Apple)與高通達成和解，Apple升0.34%；高通則最多飆16%，報82.52美元，創新高，目前升13%。



數據方面，受惠於對華出口激增，美國2月貿易逆差錄得去年6月以來最低，有利於第1季美國經濟增長預測；期內對華貿易逆差收窄至301億美元，觸及兩年最低。數據公布後，美國10年期國債孳息率微升至2.6066厘。



另一邊廂，歐盟委員會開始就一系列美國商品進行公開徵詢，其中包括遊戲機、蕃茄醬等等。歐股走勢向好，英股升0.01%；法股升0.63%；德股升0.7%。



後市方面，專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall最新表示，預計美股將在4月結束前創新高，但警告股民要趁機「落車」，因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出，上述預測是建基於二次大戰後股市走勢而得出。資料顯示，今年以來美股表現是二次大戰後第5佳，惟1至4月每月都升通常不能持續，反而預示5至10月是跌市或牛皮市，因往績平均僅升0.05%，當中一半機會是這6個月以「跌市」作結，即投資者會面臨負回報。若單計5月，往績就更惡劣，平均僅升0.01%。



因此，他建議投資者的策略是：4月最後一個星期沽貨，之後再看情況，預計10月後再現升浪，即11至12月是好月，並給予標指年底目標2,975點。



【21:30】美企業績參差，美股開市早段個別發展，道指跌21點，至26,430點；納指則升36點，至8,036點；標指升8點，至2,915點。



摩根士丹利首季純利按年跌9%至24億美元，或每股1.39美元，收入則跌7%至103億美元，但均仍勝市場預期。大摩股價早段升1.77%至47.85美元。



百事公司首季純利按年增長5.2%至14.1億美元，扣除部分項目後每股盈利97美仙，收入增長2.6%至129億美元，雙雙勝市場預期。百事股價早段升1.41%至124.13美元。



國際商業機器(IBM)首季純利經調整後每股盈利2.25美元，高於市場預期，但期內來自被視為增長動力的雲端和軟件業務的收入跌2%至50億美元。IBM股價早段挫5.6%至137.01美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth