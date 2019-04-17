【深度解構】Apple與高通和解　5G版iPhone今秋有望登場？

蘋果公司(Apple Inc.)和晶片商高通纏繞兩年的專利糾紛突然落幕，雙方周二(16日)宣布達成和解協議，並撤銷全球所有訴訟。雙方言歸於好，令蘋果公司一直未能成功採購5G晶片的困局終見到曙光。分析指出，該公司很大機會使用一直領先市場的高通5G晶片，加速開發5G版iPhone，料最快可在今年秋季至明年初期間推出市場。



Apple和高通之間一宗官司周一(15日)在加州聖迭戈開審之際，雙方周二宣布達成為期六年的專利授權協議，生效期追溯至本月1日，並可能延長兩年，雙方亦達成為期數年的數據晶片供應協議。與此同時，Apple將向高通支付一筆一次過費用，但未有公布具體金額。在協議之下，高通預期當開始向Apple付運晶片，該公司全年每股盈利將增加2美元。受消息刺激，高通股價周二急飆23.21%至70.45美元，創1999年以來最大單日漲幅，周三(17日)開市早段一度漲逾17%至82.52美元，為逾19年盤中高位。



回顧雙方在全球打官司的核心，是Apple指控高通濫收專利費，期間Apple淡化數據晶片以及高通的重要性。不過，事實上，高通的數據晶片在全球流動網絡的潛在變革中具領導地位。



消息人士透露，當兩年前雙方訴訟戰升級，高通行政總裁莫倫科夫便「落重注」，斥超過5億美元加速其5G技術發展。此舉令高通可於今年較早前開始向三星及其他手機生產商提供5G晶片，而三星、LG等廠商，亦先後公布了他們的5G手機。



反觀蘋果公司，則因為訴訟問題與高通交惡，難以向其採購5G晶片，令蘋果公司在5G領域上出現落後於同業的危機。



在訴訟和解前，業內人士曾擔心，蘋果公司隨時會較對手遲一年或以上才可推出5G手機。Canaccord Genuity分析員沃克利表示，若Apple要自行開發5G晶片，將需要數年時間，若不盡快與高通達成協議，明年能否推5G版iPhone也可能成疑問。



是次Apple與高通和解，變相已為推出5G版iPhone鋪平道路。科技分析員指，蘋果公司勢將全速開發5G版的iPhone，以蘋果公司的開發能力，甚至最快在今年第3季新一代iPhone發布時，已可以同時推出；就算未能趕及，亦可能在明年初，就會向外界展示成果。蘋果公司須極力避免在5G開始流行時，仍嚴重墮後。



至於Apple現時的數據晶片首要供應商英特爾(Intel)，雖然在個人電腦晶片市場具領導地位，但多年來在流動技術發展方面欠佳，而就在高通和Apple宣布達成和解後數小時，將失去重大客戶的英特爾，宣布停止生產用於5G智能手機的數據晶片。英特爾拒絕評論決定是否與Apple和高通達成和解有關，僅於聲明中表示，看不到數據晶片業務在盈利能力和正面回報方面有明確道路。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm