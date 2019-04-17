新盤UPDATES︰尚悦．嶺累售407伙　海璇加價

洋房受買家追捧，新盤市場單日錄多宗成交，發展商亦積極推盤，短期內有多個全新項目開售。



●藍塘道新盤洋房連沽兩伙

恒隆地產(00101)旗下黃泥涌藍塘道23-39豪宅項目，最新售出25B號屋及35B號屋，共套現逾6.67億元，實用面積同為4,599方呎，各連同1,325方呎平台，成交價同樣為逾3.33億元，呎價72,581元。



●澐灃4月沽18座洋房 套現逾7.9億

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖先生表示，沙田九肚澐灃自4月起至今極速沽出18座不同類型的洋房，套現逾7.9億元。項目今天再沽出H17號屋及H59號屋，成交價分別為4,937.7萬及4,450.7萬元。集團將會因應市場需求，積極考慮加推應市。



●屯門NAPA再沽3座洋房 項目累計套現逾6億

會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘表示，屯門NAPA今日(17日)再沽出3座洋房，包括C28洋房，實用面積2,040方呎，成交價逾3,614.8萬港元，呎價17,720元。另外兩間D28及D9洋房，分別以2,557萬及2,868萬元成交，呎價14,504及16,058元。



項目暫已累售17座洋房，平均呎價約17,086元，套現約6.2億元。連同分層單位，NAPA目前沽出388伙，總額約30.6億元。



該公司常務董事黃光耀表示，剛售出的洋房買家，包括中港商人，料為自住用途，毋須支付辣招稅。由於銷售反應理想，今日加推4座洋房招標，截標日期為下周二，相關文件稍後上載網頁。連同將軍澳MONTEREY及CAPRI，集團今年已賣出27間洋房，套逾14億元。



他續稱，將軍澳日出康城第7A期示範單位已接近準備好，預計下周開放，相信有機會在復活節後取得預售文件。並透露很大機會入標競投下周三截標的日出康城第11期物業發展。



●【多圖】NAPA開放洋房示範單位 有專屬樓梯到停車場

會德豐地產旗下屯門NAPA周三(17日)開放D8洋房示範單位予傳媒參觀，實用面積1,785方呎，洋房兩層高另設天台，花園及天台面積分別840及465方呎。單位以四房包括一套房設計，大廳連接專屬樓梯直達停車場，其中一個客房改建成書房。



●新盤部署：尚悦．嶺累售407伙 套現18.5億

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悦．嶺周二(4月16日)晚售出33伙，平均呎價16,771港元，其中2座23樓A室，成交價633.57萬元，創項目新高，而2座1樓D室，成交呎價19,230元，則創該盤新指標。



項目今年售出278伙，套現13.2億元；開售至今累售407伙，佔項目約8成，套現18.5億元，平均呎價16,071元，目前尚有約20伙未出價單。



他又指，項目一房戶近沽清，目前會主力推售兩房戶，而此戶型單位呎價偏低，故周內有5%內加價空間。



他亦介紹1座26樓A室，實用面積378方呎，兩房套設計，設開放式廚房，享十八鄉一帶開揚景致。而本月底前購入項目單位，可參加電動車抽獎。

他又預計，香港全年樓價有15%升幅，而中小型物業升幅有機會更高。



●新盤部署：筲箕灣香島11個特色戶擬招標出售

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，筲箕灣香島陸續收樓，現時全盤僅餘下11個特色戶，將以招標形式推出，惟未落實招標日期，售價將參考港島大單位，亦會參照該盤成交價，而過往呎價最高約4.5萬港元。



他指出，項目已累售459伙，套現約85.8億元，平均呎價21,662元。而今日亮相的示範單位，將於第二至第三季開放予客戶參觀。



樓盤亦開放住客會所SKYDEN，佔地逾3.6萬方呎，設施包括宴會廳、多用途董事室、健身室及室內游泳池等。



他又指，在股市上升及不加息等利好因素影響下，樓市前景較2、3月明朗，料全年樓價平穩上升。



中原何偉強透露，該盤至今錄約10宗租賃成交，呎租介乎45至53元，租金回報超過2.7厘。



●【多圖】香島連天台特色戶首度曝光

南豐集團旗下筲箕灣香島，周三(17日)首度開放現樓予傳媒參觀，單位為3座32樓A室連天台特色戶，實用面積1,870方呎，平台面積487方呎，天台面積1,054方呎，附設按摩池，採四房雙套間隔。



●瑧樺上載樓書 開放式戶面積204方呎起

新世展發展(00017)等旗下何文田瑧樺網站剛開通，並同步上載樓書。項目提供240伙，實用面積由204至526方呎，戶型包括開放式戶、一房戶及兩房戶。



消息指，項目預計於短期內開放位於荃灣愉景新城的示範單位及展銷廳，並有機會短期內開價，最快月內推售。由於屬舊契項目，故不受預售樓花同意書限制，可隨時推出市場。



●富豪．山峯特色戶呎售4.2萬元 成區內新指標

百利保控股(00617)等旗下沙田九肚富豪．山峯錄得首宗成交，單位為第3座11樓之頂層特色戶SKY POOL PENTHOUSE，連兩個住宅車位以招標形式售出，成交價逾1.11億港元，呎價42,009元，創區內分層單位售價及呎價的新指標。



上述單位四房四套間隔，實用面積2,659方呎，並設1,102方呎平台，享室外無邊際泳池，可眺望城門河、沙田馬場及山巒景致而天台面積亦達2,284方呎。



百利保執行董事兼首席營運官范統表示，項目是集團近年發展最具規模的豪宅之一，推出不久便錄得首宗成交，價格合乎預期。是次除了為項目打響頭炮外，亦成為近期九肚分層戶成交價的新指標。



●趙國雄：標售納米樓條款欠清晰 難以知道「實質賣價」

對於地產建設商會早前對新盤銷售定下新指引，長實集團(01113)執行董事趙國雄稱，集團百分百支持並會跟隨，同時希望行家跟足相關指示，協助市民選擇合適物業。他又認為，早前業界出現濫用招標的情況，希望未來會改善。



他指出，現時部分納米樓亦採用招標形式推出，坦言各類條款、回贈及優惠「都唔係好清楚」，認為難以知道「實質賣價」。他重申，增加市場透明度較好，而市民置業時亦要睇清楚實際情況。他又表示，該類物業樓價正在尋底，惟現時難以預測跌幅。



新盤方面，他表示，旗下長沙灣愛海頌正待批預售文件，而西半山波老道第一期正在準備示範單位，項目已取得入伙紙。



對於香港整體樓價走勢，他認為近月樓市轉旺，本港經濟基調良好，不過中美貿易戰暫未有消息，估計全年樓價會有一成波幅。



●海璇4伙加價最多5%

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下北角海璇修改價單，其中4伙加價約2至5%，加幅最高為5A座19樓A室，價單售價由1,886.9萬上調至1,981.2萬元，最新呎價為54,429元。該盤上載新銷售安排，於周日(4月21日)發售5伙。



●海日灣II收逾560票

億京發展旗下大埔海日灣II持續收票，截至今日7點，首兩天共累計入票逾560個登記，較首張價單295伙，超額接近1倍。



●美聯為上源買家送旅遊套票 總值約6萬

萬科置業(香港)旗下屯門上源，截至周二(4月16日)累售753伙，套現逾港幣47億元。美聯為項目買家送出「雙人宮崎『復活島』之旅」套票，前往當地飽覽群山環抱景色，參觀有「復活島」之稱的日南太陽花園等著名景點，名額3個，總值約6萬元。



●將軍澳LP6近百伙貨尾將全面停售

南豐集團將軍澳日出康城LP6更新銷售安排，項目餘下未售99伙單位，其中以價單形式推出的單位於明日(18日)暫停銷售，而透過招標銷售的單位，將於周日(21日)全面停售。

項目合作夥伴港鐵公司(00066)發言人回應指出，有見近日社會輿論對於一手住宅物業以招標形式銷售安排的關注，加上一手住宅物業銷售監管局上周五(12日)向業界發出了「給業界的提醒」。



故商議後決定暫時暫停個別樓盤的銷售，包括部分以招標形式發售的單位，以便日後的銷售安排及策略進行檢視。



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