樓價UPDATES：白居二入市！寶盈花園連錄成交

白居二買家積極入市吸級將軍澳區居屋，帶動寶盈花園連錄多宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角寶馬臺4月錄得4宗成交，包括高層D室，實用面積728方呎，以三房包括套房及連工人房設計。業主3月底放盤，叫價1,380萬元，最終零議價下易手，實用呎價18,956元。買家為用家，已睇樓一段時間，見樓價不斷上升，即決定入市。



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九龍區



●寶盈花園4座高層E室，實用面積590方呎，單位於上月放盤，原叫價680萬元，累減30萬元，獲白居二買家以650萬元於未補價第二市場購入，實用呎價11,017元。原業主於2001年3月購入上址，當時作價約123.5萬元，帳面獲利約526.5萬元。



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新界區



●二手樓市氣氛不俗，換樓人士趁機入市。馬鞍山新港城F座高層08室三房戶，實用面積558方呎，座向東南望開揚景。單位放盤7個月，原開價925萬元，獲該類買家以903萬元購入，實用呎價16,183元屬市價。原業主持貨12年多，帳面獲利637萬元。



●屯門時代廣場E座低層8室，實用面積272方呎，有外區上車人士鍾情屋苑位於市中心，加上樓價合預算，故以448萬元購入單位作自用，實用呎價為16,471元。



●天水圍慧景軒3座低層H室，實用面積551方呎，兩房間隔，叫價630萬元，議價後以629萬元沽出，實用呎價11,416元。買家為區內人士，獲父母資助，終成功上車。



●屯門綠怡居3座低層G室兩房戶，實用面積509方呎，兩房間隔，獲區內家庭以12,300元連車位租入，實用呎租24.2元。業主於2010年6月以138萬元購入上址，現時回報理想。

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