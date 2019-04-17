另類指標？美62%有錢散戶看好次季股市　僅15%睇跌

外國傳媒報道，紐約網上券商E-Trade Financial於4月1至11日，向擁有最少100萬美元資產或以上的個體帳戶擁有人進行調查顯示，62%人認為股市在第2季會繼續上揚；相比之下，第1季僅45%人看好股市會升。在第1季，有36%人看跌，惟目前僅15%認為股市會在第2季調整。



不過，他們普遍認為第2季難以大幅向上。在上述62%人認為股市第2季會升當中，有44%人認為升幅最多5%，僅14%認為會升10%或以上。



除了股市，那些擁有百萬美元股票資產的投資者也看好經濟，認為第2季美國經濟會處於A或B級的人達77%，相比第1季僅67%；給予C、D、或F評級的比例全面下降。與此同時，認為會加息的人亦由第1季的35%降至24%。

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