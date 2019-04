Apple庫克首本傳記 　捧到佢好似上帝咁？

作為蘋果公司(Apple Inc.)嘅CEO,庫克又點可以唔學「教主」喬布斯咁,出番本傳記呢?今日小編就向你推介呢一本《Tim Cook:The Genius Who Took Apple To the Next Level》(庫克:將Apple推向更高層次的天才)!



庫克的第一本傳記,邀請到曾經為Apple首席設計總監艾維(Jonathan Ive)傳記執筆嘅Leander Kahney再度出手。各大外媒亦爭相為呢本傳記出書評或者讀後感;有人就話本書好似讚美緊上帝咁。



作者話庫克接管Apple至今8年,係一個更安靜嘅天才,待人更平等,又話佢比起形象同自我,更加重視生產同埋供應鏈狀況。講到咁,又真係有啲肉麻喎!



講番本書嘅內容先啦,又唔係淨係得讚嘅,中間仲夾雜唔少庫克工作上嘅小故事。例如,Apple發展初期,當時仲係Apple首席營運總監嘅庫克出席商討亞洲市場嘅會議時,佢坦言中國市場唔多掂,要派人去當地解決。30分鐘後,佢見到某位核心管理高層仲喺公司,就即時問「點解你仲喺度?」吓?原來庫克嘅效率要求咁高!



之不過,話明傳記,讀者梗係最想知關於庫克嘅私人事啦!尤其佢係當今世上最引人注目嘅同性戀CEO身份。可惜,今次呢本傳記完全無提過私人感情,大家惟有再等下一本啦!



------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!

遊戲下載:

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能,助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm