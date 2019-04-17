Apple庫克首本傳記 　捧到佢好似上帝咁？

作為蘋果公司(Apple Inc.)嘅CEO，庫克又點可以唔學「教主」喬布斯咁，出番本傳記呢？今日小編就向你推介呢一本《Tim Cook：The Genius Who Took Apple To the Next Level》(庫克：將Apple推向更高層次的天才)！



庫克的第一本傳記，邀請到曾經為Apple首席設計總監艾維(Jonathan Ive)傳記執筆嘅Leander Kahney再度出手。各大外媒亦爭相為呢本傳記出書評或者讀後感；有人就話本書好似讚美緊上帝咁。



作者話庫克接管Apple至今8年，係一個更安靜嘅天才，待人更平等，又話佢比起形象同自我，更加重視生產同埋供應鏈狀況。講到咁，又真係有啲肉麻喎!



講番本書嘅內容先啦，又唔係淨係得讚嘅，中間仲夾雜唔少庫克工作上嘅小故事。例如，Apple發展初期，當時仲係Apple首席營運總監嘅庫克出席商討亞洲市場嘅會議時，佢坦言中國市場唔多掂，要派人去當地解決。30分鐘後，佢見到某位核心管理高層仲喺公司，就即時問「點解你仲喺度？」吓？原來庫克嘅效率要求咁高！



之不過，話明傳記，讀者梗係最想知關於庫克嘅私人事啦！尤其佢係當今世上最引人注目嘅同性戀CEO身份。可惜，今次呢本傳記完全無提過私人感情，大家惟有再等下一本啦！



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