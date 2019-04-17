【繼續幫妳變靚】美圖唔賣手機轉推AI潔面儀

美圖公司(01357)為賺女人錢，再將美容技術升級！公司年中會正式摺埋美顏手機業務，月底會喺官網推出全新人工智能美膚產品「meituspa潔面儀」，幫大家真正美膚。尋日公司股價都幾靚，收報3.45元，升4.55%。



之前美顏手機用高科技執靚個樣，唔代表真係靚咗，但依家用高科技儀器去美膚，絲打就唔使自己再呃自己，可以踢走掩眼法，照鏡可以Feel到皮膚真係變好咗！喺潔面模式下，「meituspa潔面儀」會發出每分鐘7,500次聲波嚟潔面，深入肌膚底層，通過高頻聲波振出污垢。配合埋個「美圖美膚管家」App一齊用，仲可以深度訂制美膚方案添。



不過美顏手機同潔面儀都係殊途同歸，一樣係睇準絲打貪靚而去賺錢。咁點解公司要放棄美顏手機業務？根據公司舊年年報顯示，美顏手機業務收入有成18.44億人仔，佔總收入66%，但最終蝕成5億人仔，唔怪之得被迫放棄啦。



分析話，其實美圖想打個如意算盤，就係人工智能美膚潔面儀只係公司進軍美膚智能硬件市場新領域嘅開始，將來仲有大把人工智能美膚產品，好似肌膚清潔、檢測以至抗衰老等細分產品排住隊登場，到時自然搵番多啲，可以幫補吓！



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