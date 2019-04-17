中奧到家斥1億人幣　收購輝煌地產及輝煌置業

中奧到家(01538)公布，與中物行 地產、首名賣方、第二名賣方等終止有關先前建議收購事項，公司於周三(4月17日)再與該等賣方訂立新協議，中奧到家向梁錫偉、黃俊華收購輝煌房地產51%權益，代價6,500萬元人民幣(下同)，並向上述兩人收購輝煌置業51%股權，代價3,500萬元。



輝煌置業主要從事房地產投資諮詢服務、房地產信息諮詢服務、房地產經紀服務、房地產營銷規劃、住房租賃，以及代辦房產證。



輝煌房地產主要從事房地產信息諮詢服務、房地產經紀及諮詢服務、房地產營銷規劃及住房租賃。



集團認為，收購事項可令業務進一步擴展至從事二手房交易，提供住宅及零售單位租賃及銷售協助，刺激現時物業管理社區的二手房交易量，提升業務營運效率及產生更多收益。

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