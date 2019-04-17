特朗普提議737客機改名　波音咁樣回應...

美國總統特朗普早前提議波音公司，重新命名因兩起空難而停飛的737 MAX系列客機，但遭到冷待。



外國媒體報道，一名了解波音的人士表示，重新命名某一型號飛機是一件大事，波音不太可能那麼做；而波音發言人也只稱，重建公眾信任是公司現在的關注焦點。



事實上，波音品牌是航空製造業最有價值品牌，在2018年的市場價值是320億美元。



有營銷分析師認為，當客機的安全性成為首要問題時，談更名不合適，並指「如果更換品牌名稱，以新形象示人的同型號飛機假如又發生空難，這可能摧毀波音。」



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