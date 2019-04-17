財經評論：經濟企穩不足喜　改革開放挑戰大

中國周三(17日)公布多項經濟數據，整體表現顯示首季經濟有觸底迹象。然而，即使真的有改善，亦不足為喜，因這明顯是宏觀調控下的效果，實際上，經濟結構性問題仍有待解決。更何況，任何貿易談判結果，都意味着中國須要就主要行業加大開放和改革力度，官方能否把握這段緩衝時間加強法規，減少干預，加快市場化改革，以走出經濟發展的瓶頸，可謂挑戰重重！



內地數據普遍理想，包括首季經濟增長6.4%，接近官方6至6.5%目標範圍的上限水平；3月份規模以上工業增加值升8.5%，幅度創52個月最佳；首季房地產投資同比增長11.8%，連續兩季回升。顯然，在去年末季下行壓力湧現之下，官方推出多項刺激措施，包括全面降準，大力支持小微企業融資，結果初見成效。見到第三產業佔國內生產總值比率略有增加，消費繼續成為需求的主要動力，有助減輕製造業陷困對整體經濟所造成的壓力。



但是，2月底地方政府債務餘額仍高達19萬億元人民幣，靠宏觀調控應對經濟下行壓力，雖有助短期減痛，但卻是治標不治本，更有機會造成新的危機，皆因政府持續向市場「放水」，並不等於就能解決經濟結構問題。不斷發債、增加槓桿和大水漫灌，恐怕只會換來惡性循環，最終或會演變成日本式的流動性陷阱，後果不堪設想。



表面上，放水及減稅降費措施可還富於民，有助提振經濟，但十個桶五個蓋的道理，不難理解。當前國企改革和財稅體制改革進度有待加快，土地改革的關鍵過程遲遲尚未開展，資本市場的法規監管仍有待完善，市場化改革仍有漫長的道路要走。



在中美貿易談判的大背景之下，未來中國將要進行新一輪對外開放市場，金融和服務業都是重點領域，須要降低外資入場門檻、進一步降低關稅、加強保護知識產權。這些本來是符合內地經濟發展而需要做的事情，可在經濟元氣已傷下，太短時間內的急劇變化，意味本土企業既要面對市場調整的經營壓力，亦要面對更大的外來競爭，將是棘手問題。



一放即亂、一亂即收、一收即死是內地政經的通病。政府將如何就回應外資公平競爭訴求，以及在本地企業生存空間取得平衡？又如何避免因稅收大降令政府財政百上加斤？俱是迫切要解決的問題。眼前由內而外的全方位風險隱患，將會是中國改革開放邁向半百之年的重大挑戰。

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