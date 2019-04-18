古勝：新能源車股再發圍

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，長假期前預咗例靜，故即使內地經濟數據持續理想，又適逢人行又開展七天期逆回購操作及中期借貸便利(MLF)，港股依然谷唔起。恒指周三高低位為30,178點及30,004點，全日波幅得174點，主板成交1,042億元。睇怕周四資金選擇先行食胡或者靠邊站機會都唔細，如果冇心水不妨提早放假。



回看內地數據表現，首季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，略優於預期的增長6.3%；期內規模以上工業增加值按年增長8.5%，遠優於預期的增長5.6%，並創2014年7月以來新高；固定投資按年增加6.3%，符合預期，加上中國首季發電量為16,747億千瓦時，增長4.2%，在在反映出今年內地出招救經濟的效果良好。



從基本面睇，中港兩地股市年內反覆向上，其實炒來炒去都係幾個主題：中美貿易談判達成協議、中央隨時再度放水刺激經濟，最新就有經濟數據開始回暖，預示經濟見底回升。



值得留意的是，近期指數舞上舞落，同時個股有個股炒的趨勢非常明顯。尤其是板塊資金的流轉速度有加快迹象，好似近期醫藥、汽車及教育股就分別受不同消息及國策刺激而炒上，而早前炒過一輪的中資金融股亦先後重整旗鼓再發力，反之燃氣股周三就見全線「漏氣」。



當然，板塊炒上炒落本屬平常，但眾多板塊大漲小回，反之弱勢板塊開始變成少數，講到尾就係資金市推動的成因。好似人行周三再度出手，市場繼續有「活水」，自然易升難跌，所以牌面上，做好友勝算仍大過淡友。



板塊方面，市傳發改委可能續推新政促進新能源車發展，或放寬北京等限牌城市的新能源車發牌，消息刺激剛於上海國際車展發布概念跑車ESeed GT的比亞迪(01211)周三股價勁升13.7%，帶動一眾汽車股齊齊發力。吉利汽車(00175)升12.8%、廣汽集團(02238)升一成、長城汽車(02333)升9.8%、華晨中國(01114)升6.3%。



比亞迪管理層表示，今年是中國汽車產業動能轉換關鍵的一年，相信中國將進入全面電動化的時代，集團已制訂一系列戰略，並做好充足準備。雖然內地對新能源車的補貼大幅降低，惟內地長期面對污染問題困擾，支持新能源發展為大勢所趨，而隨着行業負面消息逐步淡化，加上新車款亮相，比亞迪有望重獲市場目光。

資金近期不時追入落後板塊及個股，但通常都會以業內龍頭為首目標，比亞迪身為內地電動車一哥，資金伺機追貨亦合理，尤其是現價雖已貼近60元，但與去年高位77.75元仍有一段距離，值得小注跟進，中線目標劍指70元，跌穿100天線約56元止蝕。

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