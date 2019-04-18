陳蓓敏：工行長線投資價值不俗

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美企季度業績出台，高盛和花旗因交易業務拖累回軟，股價先跌後升，但整體業績仍見不俗。特朗普又再高調評彈聯儲局，指若非這隻「攔路虎」，美國經濟同股市早已飛天。美股踏於高台不下，周二納指重返8,000點關口。



另一方面，中國公布第1季度GDP為6.4%，較市場預期為佳；3月工業增加值和零售銷售數據均勝市場，分別上升8.5%和8.7%。滬綜指徘徊於3260點。雖然有做淡者仍會大唱第2季中國經濟有下行壓力，但全年保6.4%的風險不高。



港股周二先低後高，尚幸重奪10天線上，周三表現牛皮，微跌5點收市。受惠於滬綜指走勢，月內恒指高位30,280點。4月已過了一半，走勢仍見偏強。內銀股重新發力跟上，若以頭三位國有銀行業及比較，以建設銀行(00939)表現最佳，去年股東應佔溢利按年升5.1%，工行(01398)和中行(03988)分別升4%和4.5%。



三月內地新增貸款勝預期，令市場憧憬業務表現，三者中，可選工行。該行獲平安資管不斷增持，息率約為5厘，凸顯長期投資價值。建議候低吸納作中長線部署，目標6.68元，止蝕5.75元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有建行、工行及中行，客戶持有建行及工行，證監會註冊編號：ACG 082)

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