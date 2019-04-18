【名家筆陣】易憲容：三四線城市樓價遇瓶頸

當代內地著名經濟學者易憲容在東方日報「名家筆陣」中表示，近日網上瘋傳，黑龍江鶴崗的房子已拉開「白菜價」的序幕。後來有媒體查實，發現在安居客二手房平台上鶴崗市多個小區的二手房房價確實處於1,000至2,000元人民幣(下同)，甚至有70平方米的二手房僅售4.8萬元。



據悉，在鶴崗總價兩萬元的房源非常多，還有許多的總價低於兩萬元。中介指，低價房源都是當地的棚改房，與一般商品房有別。如普通商品房能立即辦下「房本」，這些房源不能即時把「房本」辦下來，需要等幾年，以及這些房源的建設標準比較低。



對於這些訊息，有三個要點。第一，對於鶴崗那些每平方米價在300元的住房，主要是由其住房的性質決定，比如其為棚戶區改造的住房，建設標準低及這些住房無法居住（住房沒有裝修）。所以，這類住房開出的價格再低也意義不大。



第二，鶴崗商品住房價格每平方米2,000元水平，估計在2016年全國房價普遍上漲前，應該沒有多少離譜。筆者記得一三年貴州貴陽及遵義的房地產市場的價格中位數水平約2,300元。然而，在2016年後，全國各個城市的房價出現普遍上漲。



至於鶴崗市的房價仍在這個水平，主因這個城市為典型資源枯竭型城市。該類城市產業結構單一，資源枯竭，出現嚴重的經濟發展瓶頸。在這類城市，人口出現淨流出，居民收入水平嚴重低，加上氣候條件惡劣，其房地產市場想發展起來根本不可能，房價只能處於極低水平。



第三，2016年三、四線城市房價上漲後，進入三、四線城市房地產市場的住房購買者，基本上是這些城市的中低收入居民及周邊農民，他們受一、二線城市房價瘋狂上漲，房地產市場具有無風險套利賺錢效應影響，紛通過銀行信貸進入住房市場，讓這些城市房地產市場出現了空前的繁榮。



惟這也把居民的儲蓄耗掉，讓不少中低收入居民債務負擔加重。另這些城市的住房亦處於飽和狀態，投資及賺錢效應不足，使早前上漲的房價停滯，即使今年這些城市的房價再上漲，將面對巨大的瓶頸。

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