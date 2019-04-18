【名家筆陣】孫耀達：活用資訊科技創商機

香港電腦學會會長孫耀達在東方產經「名家筆陣」中表示，「2019香港資訊及通訊科技獎：商業方案獎」於4月4日舉行頒獎典禮，今年有十家本地創科精英企業獲獎。其中，香港天文台憑「從降雨監測到保障社會免受惡劣天氣影響」，勇奪兩個獎項。



香港天文台開創「臨近預報」，預測未來數小時大雨、閃電、冰雹和狂風等惡劣天氣，並開發了名為「小渦旋」的世界級城市臨近預報系統，創新地運用雷達、閃電探測儀器、雨量計觀測及應用電腦視覺、深度學習和電腦天氣模式，於數小時前對降雨和閃電的地點、時間和強度，提供及時和有效的預報。



該預報系統支援香港暴雨預報和警告服務運作，亦透過天文台的流動應用程式和網站．為公眾提供預報服務。



「小渦旋」被內地、馬來西亞等氣象機構採用；為未來發展，其協作開發平台已建成運作。可見香港天文台開發及應用資訊科技水平，除自用外，亦可「出口」到其他地區，成為區內氣象資訊提供者的領導機構。

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