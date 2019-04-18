林嘉麒：內需消費成經濟增長引擎

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，中國的經濟數據再次令市場有驚喜，第1季度GDP按年增長6.4%，高於預期的6.3%。更令人意想不到的是，在工業方面，全國規模以上工業增加值按年增長6.5%，增速比首兩月加快1.2個百分點，比上年第4季加快0.8個百分點。



另外，3月份規模以上工業增加值同比增長8.5%，比首兩月份加速3.2個百分點，這是遠超市場預期的好。不過，或許是企業去年開始憂慮經濟前景，而延後到新年後才回復累積的經濟活動，因此有關數據在未來是否有持續力會較為重要。



事實上，內需情況較預期理想，值得興奮。消費支出增長對經濟增長的貢獻率為65.1%，成為經濟主要動力。首季社會消費品零售總額9.78萬億元(人民幣‧下同)，按年增長8.3%，增速比首兩月加快0.1個百分點。3月份社會消費品零售總額按年增長8.7%，比首兩月加快0.5個百分點。



全國網上零售額2.23萬億元，增長15.3%，比首兩月加快1.7個百分點。整體內需有明顯改善，而且在經濟增長貢獻上歷史上最高的明顯佔比，是中國經濟結構轉型的好消息。



相比之下，固投數據較為遜色，首季全國固定資產投資(不含農戶)10萬億元，增長6.3%，增速雖然比首兩月加快0.2個百分點，但按年回落1.2個百分點。



其中，民間投資61,492億元，增長6.4%。高技術製造業投資增長11.4%，增速比全部投資快5.1個百分點；高技術服務業投資增長19.3%，比全部投資快13個百分點，可見高端技術行業仍是投資者首選，未因市況不明朗而抑壓投資；相反，可容納較高的風險，預期科技股仍是投資主題，可放心吸納。



總結來說，經濟三大引擎中，內需整體表現出色，固投方面未見驚喜，而早前已公布的進出口數據中，出口表現理想，進口略為失色。整體來說，三月份數據應該相當滿意。



不過，周三A股表現克制，投資者未見太興奮，相信與周三有3,665億元MLF到期的最終處理方法有關。市場早於上星期已在憂慮降準無望，周三MLF到期，最後以一年期2,000億元續期，中標利率3.3厘，與上期持平，及7天逆回購1,600億元作結，只以短線操作釋放到期資金，反映水仍然緊。估計當局有心在經濟好的情況下略為收緊，故大家對短期降準等憧憬應該不要存太大幻想。



恒指周三也缺乏方向，GDP等數據也未見推動力，反映30,300點的阻力大。不過，在數據好的情況下，恒指大跌的機會也不高，相信29,700點的支持力還是較強。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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