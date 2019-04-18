彭偉新：郵儲銀行短線反覆回升

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股周二急彈後，指數重返30,000點水平後，整體走勢仍未見明顯轉強，正正反映出港股在短期反彈已見阻力。尤其是恒指在升上30,000點水平時，剛好升抵自去年1月由高位33,484點開始形成的跌浪總跌幅的61.8%反彈阻力，所以，即使大市升返30,000點水平，仍然未見再度突破。



港股暫時料繼續反覆為主，主要是投資者對未來港股升勢尚有保留，恒指暫時只能在30,000點水平徘徊。



內地最新公布的經齊數據繼續符合市場預期，而市場相信內地會繼續以較寬鬆的政策推動經濟，因此，對於內銀股的整體支持仍然偏好。尤其是在內地經濟增長能維持在6至6.5%，更是內地各級政府的考核指標，內銀股應可從中受惠。



郵儲銀行(01658)股價由去年5月高位5.64元持續回吐至今年1月低位4.11元後，形成了一大型下降通道。近日股價反覆回升，除了已收復了10天、50天及100天線外，更已收復了整個跌浪總跌幅的38.2%。



在買盤持續支持下，相信郵儲行股價可進一步反彈，並以之前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望5.1元。建議投資者可於4.7元買入，跌穿4.5元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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