金曹：今年未必會五窮六絕

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，股票市場有句名言叫「五窮六絕七翻身」，踏入4月中，港股在3萬點窄幅上落，29,700點有支持，30,300點見阻力。不過，就算A股持續做好，恒指在30,300點的阻力非常大，大戶似乎也擔心4月見高位之後、5月或回調。



筆者一向相信市場的成交數據，如以1997年以來的統計數字計算，4月、5月、6月和7月上升的概率分別是77%、32%、59%和68%。因為4月憧憬季度業績有進步，加上5、6月內地要交稅及做半年結，資金相對緊張，所以出現4月拉升的概率較大。



之後，在4月結鎖定上半年利潤，當消化了季度業績，到5、6月市場資金較緊張，回檔機會較大。那4月套取利潤之後，又可以趁低吸納，等待6月之後的升勢。



外國也有所謂暑期升市的講法(Summer Rally)，7月有新的業績報告後，又可以部署下半年倉位，故此出現績優股強者愈強，承接4月的升勢。



港股有更重要的一點可留意，自1997年以來的七次牛市，即全年升幅多於20%的年份，分別是1999年升68.8%、2009年升52%、2007年升39.3%、2017年升36%、2003年升34.9%、2006年升34.2%以及2012年升22.9%。這七次的全年高位皆是在第4季出現，有四次甚至是12月出現，所以牛市年尾例升也是相對可靠的。



從期權部署，見到4月活躍Put很穩定守有29,400點這個行使價、而活躍Call則分布在30,400至30,800點、中位30,600點，故推算4月期指結算高於29,400點、而低於30,600點機會稍大。



至於5月活躍期權Call則仍然是30,400點附近，Put則是28,400至29,000點。由於5月因除息因素影響，5月期指低水約220點是正常的，表示期權大戶的期權盤也是評估30,600點為重大阻力位。而5月Put平衡價位大概在28,700點附近，表示今年就算五窮六絕，28,700點應有一定的支持。最近見到5月Put的29,000點也開始活躍，好友的防線似乎調高，5月走勢也未必會太差。



牛市後期通常沒有資產折讓而盈利又增長的股份，以外電分析師評估，長和(00001)現時市帳率(PB)只有0.65倍、新世界(00017)只有0.62倍、中國鐵建(01186)只有0.71倍，而中鐵建盈利增長估計有雙位數，故最有機會追落後。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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