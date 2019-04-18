東方日報B2：內地首季GDP增6.4%勝預期　市場憂停放水

內地經濟初現回穩迹象，國家統計局公布，中國今年首季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，增速與去年第4季持平，結束連續3季放緩弱勢，並略高過市場預期的6.3%。儘管市場反應普遍正面，更有券商認為內地經濟呈現穩中有升，但有分析憂慮經濟僅靠政策支撐，尤其是民間固定資產投資增速繼續放緩，同時若因最新數據理想而暫停「放水」力度，擔心或拖累經濟再下滑。



今年首季內地GDP高達21.34萬億元(人民幣‧下同)，按年增加6.4%，增速分別較去年同期及全年回落0.4及0.2個百分點。統計局新聞發言人毛盛勇直言，經濟保持在合理區間不容易，主要是政策效應累積顯現等因素所致。但經濟續存在下行壓力，因外部不確定因素較多，同時內部結構亦有矛盾，特別是實體經濟受困於成本上升、盈利能力下降等問題。



此外，首3個月社會消費品零售總額9.77萬億元，按年增8.3%，終端消費支出對經濟增長貢獻率為65.1%。其中，3月份上升8.7%，較今年首兩個月加快。



內地規模以上工業增加值增速亦反彈，首季升6.5%，較去年第4季加快0.8個百分點。單計3月份，增速更達8.5%，遠高於預期，並創逾4年半最大漲幅。首季內地地產開發投資增速亦見加快，升11.8%，以致整體經濟增速大致平穩。



外資券商高盛形容，最新數據令市場驚喜。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰更表示，內地經濟已走出谷底，料未來數月經濟增長動力將持續。



不過，野村證券中國首席經濟學家陸挺指出，投資者憂慮利好的經濟數據，或意味寬鬆政策將告一段落，甚至重新收緊。該行認為，3月份經濟數據反彈，部分受惠於低基數效應，而且動力主要來自地產投資及建築材料生產，估計這增長模式不可持續。因此，現時稱內地經濟全面復甦是言之過早，反而或出現「雙底」風險。



麥格理亦認為，刺激措施將減弱，第2季政策的寬鬆程度料將遠低於首季，稍後內地經濟或因此再次下滑，除非內地樓市顯著反彈，或全球經濟廣泛復甦。



中原銀行(01216)首席經濟學家王軍直言，儘管內地消費及投資等需求初步企穩，但經濟僅靠政策刺激、信貸寬鬆支撐，並非由內生增長動力恢復帶動，故增速持續性有待觀察。海通證券亦稱，經濟暫難斷言見底，料次季仍受壓。



值得留意是，首季撇除農戶固定資產投資金額達10.18萬億元，按年增6.3%，但當中民間固定資產投資的增速只有6.4%，較今年首兩個月回落1.1個百分點，顯示民間投資壓力正在加大。



國務院常務會議周三(4月17日)召開，確定進一步降低小微企業融資成本的措施，加大金融對實體經濟的支持。該會議強調，要實施穩健貨幣政策，靈活運用貨幣政策工具，擴大再貸款等工具規模，建立對中小銀行實行較低存款準備金率(RRR)的政策框架，將增量資金用於民營及小微企業貸款。

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