楊俊文：匯聚科技潛力不容忽視

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，今年5G是全球焦點，中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)等概念股熱炒，連基金離棄股舜宇光學(02382)都翻身。其實除大市值5G股外，較細的5G股匯聚科技(01729)，是一隻少人留意的5G概念股。



匯聚科技是一家有20年歷史的電線組件供應商，主營業務是以CMS為基礎製造及供應電線組件，服務電訊、數據中心、工業及醫療設備等。CMS合約製造服務，是一種常用於電腦及醫療行業之商業模式，由客戶帶備設計而聘用合約製造商進行生產。

上游方面，電線組件的直接原材料為光纜、銅線及連接器等定制非標準產品。下游方面，電線組件的下游客戶主要包括電訊設備製造商、電訊及資料中心營運商等，這些企業採購量通常很大。

公司五大客戶為華為、Google、中興、施耐德電氣及飛利浦醫療，均是在電訊設備、數據中心、光纖設備等龍頭企業，與華為合作時間更達十三年。

去年十一月公布半年業績，電訊分部收入大增1.13億元，佔收入整體增長的50%以上，主要是高達1.7億元的新5G產品開始出貨，而未來數年將是5G建設高峰期，估計相關產品的收入會持續大增，主因是華為及中興向公司訂購5G相關的電線組件，此還未計5G商業化所帶來的爆炸性增長。



至於毛利率及盈利能力極高的數據中心分部，Google於全球建設數據中心，匯聚生意將更有保證。醫療設備分部亦按年增長191%。



公司將於6月公布全年業績，估計賺1.5億元，預測市盈率未夠7倍，同類股如烽火通信(600498.SH)高達44倍，明顯是嚴重低估。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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