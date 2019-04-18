鄧澤堂：信義光能獲政策扶持

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，中國首季GDP按年增長6.4%勝預期，中美貿易談判亦見有利好消息，兩者支持下，對內地及港股氣氛應有正面影響。惟技術上，恒指於30,200點之上阻力甚大，未必能容易上破，故暫時仍然保持29,200至30,200點之間窄幅上落的看法，投資者宜作區間炒作。



國家能源局指，今年度安排新建光伏項目補貼預算總額度為30億元人民幣，其中7.5億元用於補貼戶用光伏，22.5億元補貼組織項目建設。政策有利光伏行業長線發展，作為龍頭企業的信義光能(00968)可留意進場做好機會。



技術走勢上，公司股價持續破頂，最近再次創出52周新高，成交顯著增加，買盤動力充足，後市或有力再上，短線可看4.62元水平，中長線或有機會上試5.2元，不妨關注。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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