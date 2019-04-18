王昕媛：四環醫藥受惠產品換代

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，近期，我們看到一些老牌仿製藥企不斷有利好釋放。比如布局三代胰島素的四環醫藥(00460)，其在研的兩個品種：門冬胰島素注射液及門冬胰島素30注射液，目前III期臨床進展良好。



目前，內地正進行三代胰島素類似物對二代人胰島素的替代，其中又以門冬胰島素是第三代胰島素最為代表的品種。以胰島素老大──諾和諾德公司為例，其2018年年報披露，門冬胰島素在大中華區銷售額達到53億元人民幣，按年增長8.8%。因此，我們認為四環步入大品種賽道，將有助提升收入及品牌認知度。



除了上述在研品種外，我們看到公司自主研發的1類創新藥「吡羅西尼」，已於中國I期臨床試驗中取得突破進展，這款創新藥未來的上市，將改變市場對於四環的研發認知度。



另外，業績方面，集團2018年純利為16.2億元人民幣，按年升11.8%，收益為29.17億元人民幣，升6.25%。受惠於生產成本的控制，帶動毛利率改善，毛利率由2017年72.4%升至81.5%。



最後需要一提的是，四環用於治療癲癇藥物「醋酸艾司利卡西平片」生產批件申報已正式獲得國家藥品監督管理局受理。這個是按照化學藥品3類(仿製境外上市但境內未上市原研藥品的藥品)申報上市，因此短期可密切留意該品種上市時間。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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