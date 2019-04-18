溫灼培：日圓暫難擺脫上落格局

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，美日貿易代表經過了兩天的談判，日本經濟產業大臣茂木敏充指，現階段達雙方並無達成任何協議，但談判進展良好。下周日本首相安倍晉三將會到訪華盛頓，與美國統統特朗普會面，進一步討論雙邊貿易問題。



日本現時面對的情況可謂相當嚴峻，其3月份出口按年下跌2.4%，是連續四個月的下跌。幸好，日本3月份仍能保持5,285億日圓即約47.2億美元的貿易盈餘。面對整體出口已見轉弱，還要與美國展開貿易談判，對日本出口可謂是雪上加霜。



日本經濟靠出口支撐，其出口轉弱，料會限制日圓上越110兌1美元水平。另一邊廂，值得留意是美債息的變化。受惠於近期中美經濟數據改善，紓緩了市場對環球經濟前景憂慮，資金大舉離開美債市場，使美債息有所回升。美國十年期國債孳息率再度靠近2.6厘，重回3月中水平。



日圓對債息變化敏感，美債息升不利日圓。然而，有鑑於美國今年估計不加息，料美債息再升空間有限。技術上，日圓較大機會於110至113的區間上落。

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