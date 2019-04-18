海航關注CWT債務　料無礙營運

海航集團就旗下香港上市公司CWT International(00521)陷債務危機發表聲明，稱密切關注CWT債務的事態發展，並致力履行在集團層面的財務義務，支持旗下各個投資組合公司的營運和重組舉措，並對CWT於新加坡全資子公司CWT Pte.的財務和業務營運保持信心。



海航又預計，此次違約不會對CWT或集團其他業務活動造成任何干擾，或產生任何廣泛影響。此外，在企業戰略發展重點、減少債務並強化資產負債表上，海航已取得實質進展。

CWT周二(16日)宣布，未能支付融資協議到期的利息及費用約6,300萬元。由於融資協議已發生違約，貸款人表示本金14億元的所有貸款連同利息應立即到期應付，若CWT周三(17日)上午9時正前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權安排接管CWT抵押的資產，抵押品佔公司總資產「極大部分」。



然而，CWT至周三晚上仍未就有關違約事宜進一步發公告交代。



另方面，CWT透過旗下CWT Pte.在新加坡租用多個倉儲設施，其業主Mapletree Logistics Trust和Cache Logistics Trust周三先後發表聲明稱，CWT Pte.並沒有欠租或欠款，而目前仍持有CWT Pte.分別六個月和三個月租金按金。



此外，同屬海航集團系的香港航空繼日前於特別股東大會上，通過決議任命前董事鍾國頌出任主席後，周三網上流傳一封由侯偉以港航主席名義致員工的信件，稱近期有關公司董事局變動的消息因股東爭拗所致，但對公司營運沒有影響。高級管理層將致力解決目前狀況，並冀望員工能耐心等待。



對於香港航空是否出現雙主席？記者致電鍾國頌查詢，他表示正事忙，但會於周四(18日)開董事會後傾談這件事，着記者「遲啲再問」。

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