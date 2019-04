美股收市：道指微跌3點　醫療保健股受壓

投資者繼續消化企業業績表現,美股收市微跌。道指收報26,449點,跌3點或0.01%;標指收報2,900點,跌6點或0.23%;納指收報7,996點,跌4點或0.05%。



國際商業機器(IBM)首季純利經調整後每股盈利2.25美元,高於市場預期,但期內來自被視為增長動力的雲端和軟件業務的收入跌2%至50億美元。IBM股價全日急跌4.18%,收報139.08美元。



其他雲服務商普遍下挫,Dropbox下跌2.98%;Salesforce跌2.11%;Zscaler急跌5.78%。



聯合健康保險(UnitedHealth)行政總裁警告,美國民主黨推動的政策會危及普羅大眾與醫生的關係。有關言論拖累醫療保健股受壓,聯合健康保險收跌1.87%;藥廠默克公司(Merck & Co.)急瀉4.74%,為跌幅最大的道指成分股。



數據方面,受惠於對華出口激增,美國2月貿易逆差錄得去年6月以來最低,有利於第1季美國經濟增長預測;期內對華貿易逆差收窄至301億美元,觸及兩年最低。數據公布後,美國10年期國債孳息率微升至2.6066厘。



後市方面,專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall最新表示,預計美股將在4月結束前創新高,但警告股民要趁機「落車」,因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出,上述預測是建基於二次大戰後股市走勢而得出。資料顯示,今年以來美股表現是二次大戰後第5佳,惟1至4月每月都升通常不能持續,反而預示5至10月是跌市或牛皮市,因往績平均僅升0.05%,當中一半機會是這6個月以「跌市」作結,即投資者會面臨負回報。若單計5月,往績就更惡劣,平均僅升0.01%。



因此,他建議投資者的策略是:4月最後一個星期沽貨,之後再看情況,預計10月後再現升浪,即11至12月是好月,並給予標指年底目標2,975點。

