【市前重點睇】納斯達克100創新高　CNH漲至6.67

●美匯指數於97關口上落，港匯企7.8452，離岸人民幣(CNH)漲至6.67水平，圓匯一度跌至112.17，最新在112.0水平；歐元漲至1.1324後回至1.129水平，英鎊回落至1.303。金價企1,274美元。布油72美元關得復失，紐油跌穿64美元。道指期貨窄幅上落。



●傳中國與美國已初步安排新一輪會談，尋求達成貿易協議，目標是最早在5月底或6月初簽署貿易協議。



-美國貿易代表萊特希澤暫定於4月29日當周前往北京。中國國務院副總理將於其後1周前往華盛頓磋商。



-受惠對華出口激增，美國2月貿易逆差錄得去年6月以來最低，期內對華貿易逆差收窄至301億美元，觸及兩年最低。



●道指收報26,449點，跌3點或0.01%。標指收報2,900點，跌6點或0.23%。納指收報7,996點，跌4點或0.05%。https://bit.ly/2VRI8ZY



-晶片股大漲，納斯達克100指數收報7,680點，升25點或0.34%，創收市紀錄新高。



-高通兩日累漲40%。



●港股ADR指數收報30,062點，跌61點。



●美國10年期國債孳息率升0.36點子，報2.594厘。



●美國聯儲局《褐皮書》顯示，美國整體經濟活動略微溫和地增長，各地方聯儲關於消費者開支的數據好壞參半，但住屋銷售更加強勁。



●費城聯儲行長Harker：鑒於經濟持續增長且通脹率接近2%，美國至多2019年和2020年各加息1次。



●傳亞馬遜準備關閉中國電子商務商店。



●美國聯邦通訊委員會採取行動阻止中國移動進入美國市場。



●紐約5月期油收報每桶63.76美元，跌0.29美元或0.45%；布蘭特6月期油收報每桶71.62美元，跌0.1美元或0.14%。



●紐約期金收報每安士1,276.8美元，跌40美仙或0.03%，連跌3日，創自去年12月26日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,471點，升1點或0.02%；法國CAC指數收報5,563點，升34點或0.62%；德國DAX指數收報12,153點，升51點或0.43%。



●歐洲央行管委會委員諾特預計，歐元區經濟下半年趨穩定，央行6月份不太可能大幅降低增長預測。



●中國發改委內部徵求意見擬推動汽車、家電、消費電子更新消費，對汽車，尤其是新能源汽車促進力度非常大。



●國常會：擴大再貸款、再貼現等工具規模，建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。



●中國國務院要求建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：內地首季GDP增6.4%勝預期 市場憂停放水

https://bit.ly/2Up8uAU



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

