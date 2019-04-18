【股民熱話】炒股都最忌「出軌」…

復活節假將至，唔少股民都出外度假，長假使費勁，放假充電之後，更係要喺「魚缸」奮鬥，搵番啲使費！



依家身處的投資環境，有兩大特點，其一是經濟處於增長放緩下的政策穩定期，其二是全球三大經濟體美國、中國及歐洲均維持低息及偏向寬鬆的貨幣政策，利好資產價格表現。炒股最緊要識時務，沿着該期投資軌道順勢而為，千祈咪「出軌」！



如是者，次季即將進入中場階段，大家的選股原則可能要有些調節。在市場流動性維持相對寬鬆的情況下，容許槓桿放大，選股應略側重於資產升值概念，如中資金融股兩地地產股，反而以固定收入取勝的股份，不再是市場焦點，好似周三(17日)大戶搵藉口做低的公用類板塊燃氣股，集體「洗白白」，便屬一例。



身處政策市，除非你是國家首長，可以洞悉政策取向，否則投資不能與政府意志對着幹，只得順着政策而行，尤其是如今政策市已扭曲市場周期，這點必須要弄清楚。好似今年初以來，中國確認調整貨幣政策，由去槓桿轉為穩槓桿，若繼續做淡友，呢個升浪嗰五千點，都幾難捱！



是故，政策市選股必須要順國策而行，例如中美貿易談判關鍵之一，是中國加大開放金融市場，意味未來內地資本市場將進一步對外開放，並帶來更大的商機，內險股、內銀股、和券商股，升浪才剛開始，中長線揀啱心水股可以繼續坐貨，少理短線波動。



講到尾，依家各主要經濟體都用盡方法力挺經濟，問題係大家都知道，刺激政策的作用在遞減，美國的稅改如是，中國的降準如是。到底新經濟的崛起，能否在傳統經濟增長放慢下及時飛升補位，才為關鍵，可目前仍存在頗多不明朗因素。另全球化發展因貿易保護主義受阻，後續的發展亦備受關注。



好明顯，現時投資市場不缺利好亦不缺利淡消息，風險似降還高，並非瞓身百分百持倉參與股市的時候，但相對於其他資產，股市攻守兼備且具流通性，又是在投資組合中不可少得的投資產品，要增加勝算，還是離不開兩個字，就係以「國策」護身。假前獲國策眷顧的新能源汽車股才剛起動，不妨小額落注，博假後進入快車道！



東方產經專欄作者帥哥

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