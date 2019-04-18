天德化工江蘇藥廠將停產

天德化工(00609)公布，已決定在年內終止附屬公司江蘇春曉醫葯化工科技的生產。其主要從事新藥物研發、1,1-環己基二乙酸單酸胺(CAM)生產、化學品銷售、各類商品及技術進出口。



截至2018年12月底日止年度，江蘇春曉營業額約2,730萬元人民幣(下同)，佔集團總營業額的2.3%及淨虧損約2,250萬元。



江蘇春曉管理層與地方當局就恢復生產的環境改善和整改工作溝通。然而，於2019年3月21日鹽城市一家化工廠發生重大爆炸後，促使江蘇省政府削減化工企業數量及削減工業園數目。此外，鹽城市當地官員亦提倡在江蘇省各地區建立「無化學區」。董事會理解在可預見將來復產的可能性極低，因該工業園的整體環境水平超出集團的可控制範圍。



公司仍在確定就終止產生對財務影響程度。董事會將採取適當行動以盡量減少負面影響。



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