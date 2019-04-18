【北水手影】呢期大媽愛股係...

今年以來部分豬肉相關股爆升，當中藍籌股萬洲國際(00288)繼續發力向上，周三(17日)更創出9.3元的52周新高，除咗板塊氣氛好轉外，「大媽」買盤似乎亦功不可沒。



翻查資料，南下資金自3月12日開始密密流入該股部署。周三其港股通錄得約2.88億元的淨買盤支持，而由3月12至昨日止，合共有約57億元的淨流入，為近期最受南下資金歡迎的股份之一。



事實上，受到非洲豬瘟疫情嚴峻，內地生豬產能降幅加大，行內分析認為，今年下半年可能導致豬肉市場供給偏緊，並將導致價格上漲。另外，市場憧憬中美貿易關係有望改善，亦有利在兩地均有業務的萬洲，帶動資金持續流入。



「北水」買盤相當積極，難怪萬洲股價得以保持強勢，短線若能守穩9元樓上，後市再上高位應無難度，回吐宜守20日線8.6元水平支持。

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