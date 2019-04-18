亞洲股市：日股受壓　佳能跌近3%

亞洲主要股市個別發展，日經225指數失守22,300點關，最新報22,252點，跌25點或0.12%。



佳能(Canon)跌2.7%，報道指公司下調全年經營溢利預測20%。



東芝升逾1%，公司重啟美國液化天然氣(LNG)營運的招標程序。



南韓央行維持基準利率於1.75厘不變，符合預期。首爾綜合指數跌2點或0.1%，報2,243點。三星電子跌0.43%。



SK Holdings跌0.3%，公司公布中長期投資組合戰略，製藥及液化天然氣行業等都將成為公司新的增長引擎。



澳洲悉尼普通股指數則升15點或0.24%，報6,365點。銀行股National Australia升不足1%，該行因不當行為再提列5.25億澳元的賠償費用。



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