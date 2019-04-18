5G大戰︰美國FCC阻止中國移動進入美國市場

中美通信網絡大戰繼中興、華為之外，又開辟多一條新戰線。外電報道，美國聯邦通訊委員會(FCC)主席Ajit Pai周三(17日)在一封電子郵件聲明表示，基於國家安全理由，計劃5月9日否決中國移動(00941)美國公司提供電信服務的申請動議。



他稱，保護通信網絡對國家安全至關重要，在審閱了這一程序中的證據，包括其他聯邦機構提供的意見後，很明顯中國移動在美國提供電信服務的申請引發了重大和嚴重的國家安全及執法風險；敦促委員會否決中國移動2011年首次提出的申請。



美國上周宣布史無前例的5G投資計劃，包括從今年12月10日起推出美國史上最大規模的頻譜拍賣，同時，由FCC成立一個規模204億美元的鄉村數字機遇基金，未來10年投入鄉村寬帶網絡。



美國總統特朗普揚言5G是美國「必須贏」的競賽，不允許其他任何國家在這個強大的未來產業中超越美國；同時支持5G發展繼續由私營市場驅動。



在這項戰略發展下，高通和Apple拉扯10多年的專利費官司，日前突然宣布達成和解，兩家公司還簽訂一項6年期的專利授權協議；而Intel也突然宣布將停止5G modem的開發計劃。



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