【即市分析】港股市底仍偏強　精選五大「復活股」

港股在長假前仍能維持在30,000點邊上落，且本周首3個交易日成交額都能維持在1,000億元樓上，市底偏強。復活節假即將開始，假後又到期指結算前的交易周，今日(周四)就精選5隻「復活股」畀大家應吓節！



第一隻「復活股」推介係汽車股比亞迪股份(01211)，周三(17日)傳來公司擬推出新的概念車款，以及有投資銀行發研究報告，預計內地部分一線城市將放寬汽車限牌，新能源汽車數目有望大增。消息刺激比亞迪股價一度衝穿60元大關，收報59.7元，升幅達13%，單日成交已經去到21.88億元，好難未見過的強勢。博佢股價「復活」，下一個目標睇向上回補去年3月底的下跌裂口位66至70元，支持位可以參考周三的平均成交價57.5元。



第二隻「復活股」推介與第一隻都有啲關係，就係電池股超威動力(00951)，事關若然新能源汽車行業真係加速發展，呢個階段的技術仍然主力要以電池為動能，電池股有望受惠。超威股價在今年以來一直維持在2.7至3.5元水平上落，本月初現異動，並一舉突破3.5元阻力位，本周進行整固，250日線3.6元水平初現承接，守穩其上的話，博其整固後可再向上衝，試破4元大關，穿3.4元止蝕。



第三隻「復活股」推介乃中國太平(00966)，皆因在內地股市氣氛持續回暖之下，內險股的投資收益有望持續改善，中國平安(02318)股價已逼近去年高位，就連大弱勢的中國人壽(02628)今年以來股價都有唔錯的表現。建議可以順勢睇實中國太平(00966)，其股價已升破去年下半年的主要阻力位25元水平，短線整固過後，下一浪目標挑戰30元關，穿23.5元止蝕。



第四隻「復活股」推介乃醫藥股中國生物製藥(01177)，去年因內地藥品採購價大降而股價大插，今年初見低位，並反覆回穩。本月股價突破了去年末季的高位，短線若能以大成交踢穿250日線8.65元，股價有望繼續向上收復失地，以跌浪反彈黃金比率0.382及0.5計，下兩個阻力位分別在8.3元及9.4元，嚴守穿7.1元止蝕。



最後一隻精選「復活股」乃飲料股華潤啤酒(00291)。最近板塊內另一股份青島啤酒(00168)一改近年低調作風，與高管與投資銀行會面，講及業務復甦的狀況，對行業景氣而言，當屬正面，畢竟今年消費市道是政策力谷的對象，實力飲料股亦不無追捧理由。睇青啤股價由上月低位30元邊升到上近日高位見47.7元，就博炒行業復甦概念，潤啤目標再戰去年高位39.9元，穿31.5元止蝕。



東方產經專欄作者股博士

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