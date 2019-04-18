港股格局：耀才許繹彬料恒指短線3萬點爭持

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，周三內地多項重要經濟數據後，港股即將迎來四日復活節長假，內地滬深股市周五及下周一則如常開市，港股暫時企穩三萬點之上，由於基金經理及投資者於假期外遊因素，恒指料於3萬點之間爭持，本月大市交投相信難見突破性進展。



恆指踏入2019年起至今，大市累積不俗的升幅，坊間好多投資者在等著大市調整，但他認為，恆恉升越穿3萬點後，好像欠缺上升的因素，但亦沒有大幅調整的理由，與其等待黎明，不如順勢而行，向落後股份尋寶。



談回美市，企業季度業績勝預期，加上中美貿易談判有「只聞樓梯嚮」的好消息，高通與蘋果公司專利訴訟亦成功和解，帶動美股做好，納指重上8千點大關。市場則繼續關注貿易談判最新動向，白宮經濟顧問庫德洛透露，貿易談判已在所有重要議題都取得良好進展，雙方並將繼續為達成協議作最後衝刺。而人民銀行日前亦再次逆回購放水400億元，令市場憧憬資金面趨於寬鬆，亦有利刺激中港股市由內銀、內險等重磅中資金融股穩步趨升。



港股第二季開首勢頭不俗，利好港樓也調頭回升，股樓齊鳴令投資者必然喜上眉梢，常說香港是福地，彈丸之地創造了海量財富。



有調查指本港千萬富翁人數破紀錄又創新高，有錢人近年身家暴升多受惠於物業等不動產價值水漲船高，也是數字遊戲，一旦中美收水又會受到貶值的衝擊。



當然富人具備相對優勢吸收市場上最頂尖的資訊，所謂的SMART MONEY，早著先機進據高地。而普羅股民也不要妄自菲薄，多透過網站、社交平台、報章、雜誌收料，或者參與講座論壇收風，再勤刨年報及做功課，須知「力不到不為財」，日子有功必可累積可觀的財富。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



新股上市消息資訊，不停為你update，即刻click入http://money18.on.cc/IPO



