港股格局：郭家耀料觀望氣氛濃厚　可吼家電股

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，受發改委刺激消費政策所帶動，A股重上3,200點，美股則好淡爭持；至於港股現時觀望氣氛濃厚，恒指料於29,800至30,500點整固。



發改委頒布《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟實施方案(2019-2020年)(徵求意見稿)》，他指車股上日已偷步炒上，故不妨考慮轉炒家電股，如創維數碼(00751)及TCL電子(01070)等，這類股份有值博空間。



中國鐵塔(00788)首季純利增加近2.4倍，他指盈利勁升間接降低市盈率，故料股價有機會創上市新高，持貨者可繼續持有。



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