【瑞銀推介】內銀股獲北水青睞　捕捉認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(17日)早上公布的中國首季國內生產總值(GDP)優於市場預期，曾帶動大市輕微上升，不過於市場擔心經濟數據向好，加大政府退市的誘因，而且周三人行未有進行淨投放，市況一直偏軟。



雖然如此，市場繼續關注近日走強的內銀股，建設銀行、工商銀行以及中國銀行近日內銀得到北水青睞，早在上周五(12日)建行已率先跑出，當日滬港通南向有超過5億港元資金淨流入建行，流入工行的資金亦超過2億元，而周二(16日)中行以及工行更打入滬港通最多資金流入的排名四大，北水對內銀的資金流實有持續之勢。



投資者如希望部署內銀，可留意以下輪證：

建行認購證(29455)，行使價7.89元，2019年7月到期，有效槓桿約15.倍。認沽證(25864)，行使價6.2元，2019年8月到期，有效槓桿約12.倍。



工行認購證(25517)，行使價6.88元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。認沽證(29463)，行使價5.67元，2019年7月到期，有效槓桿約10倍。



中行認購證(28765)，行使價3.89元，2019年9月到期，有效槓桿約10倍。認沽證(29460)，行使價3.48元，2019年8月到期，有效槓桿約6.9倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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