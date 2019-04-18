Starbucks在華勁敵瑞幸咖啡獲貝萊德投資

星巴克(Starbucks)的中國競爭對手瑞幸咖啡(luckin coffee)，額外獲得共1.5億美元的新投資，其中貝萊德(BlackRock)管理的私募基金投資1.25億美元，公司估值增至29億美元。



該公司去年12月完成2億美元的B輪融資，當時估值為22億美元。愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)及中金公司等都有參投。據報，公司計劃今年內赴美國上市，並已接洽瑞信等投資銀行作承銷商。



瑞幸咖啡雖被稱為中國增長最快的「獨角獸」，但目前仍虧損。據公司官方數據，在2018年首9個月收入為3.75億元人民幣(下同)，淨虧損達8.57億元。



快速擴張為瑞幸咖啡的發展策略，公司於2017年成立，僅1年多已開店2,000家，現已進駐內地40多個城市，並計劃在2019年再開2,500家門市，冀在分店數量和杯量上超越Starbucks。



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