港股格局：麥嘉嘉指30500點有阻力

志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，由於內地經濟好過市場預期，以至市場上有分析人士認為中央會收緊「放水」速度，從而引致恒指維持整固格局。她料，恒指短期於29,500點有支持，30,500點有阻力。



事實上，多個因素以致北水流入速度放緩、市場觀望氣氛濃厚，包括等待5月底中美簽署貿易協議，以及內地適逢稅季，都引致市場資金緊拙。對於未來大市及A股走勢，她認為會持續向上，但長時間反覆整固。



目前，建議投資者可考慮一些對經濟較敏感的股份，如內銀股及汽車股，雖然板塊早前已炒升不少，但仍落後於其他板塊，料仍有水位。現時未有看淡之板塊。



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