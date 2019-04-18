【即市分析】家電股抖夠氣再上？

東方產經專欄作者股博士：大市升到現水平，資金唔係追落後股，就係追國策股。內地傳媒近日披露發改委的《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟實施方案(2019-2020年)徵求意見稿》，刺激一眾整固中的家電股重新發力，海信家電(00921)、創維數碼(00751)、TCL電子(01070)及海爾電器(01169)股價即市升幅介乎1至6%，值得望望。(家電板塊追蹤：https://bit.ly/2T3acfJ )



從基本面分析，內地數據顯示經濟正從底谷回升，但在中美貿易戰的陰影下，中央以推動內需消費以刺激增長勢頭亦合理，今轉發改委發布《意見稿》，亦與市場早前傳出中央計劃開展家電以舊換新，對購買新型綠色、智慧化家電產品給予補貼，並鼓勵地方出台支持消費者購買節能、智慧型家電產品的補貼優惠政策相符，難怪資金樂意押注。



此外，中金公司表示，發改委促消費徵求意見稿，表明中央財政很可能支付家電補貼資金。該行又指，若推行家電以舊換新而補貼規模又夠大的話，效果可能與之前的大規模補貼所帶來的銷售提升類似，受惠股包括海爾電器、海信家電及TCL電子。



策略上，長假前夕要「勇敢」押注確有一定難度，不過既然國策利好板塊前景，亦不妨從中揀隻心水家電股炒一轉。若以圖論勢，幾隻家電股中以海信家電走勢較靚仔，短期守穩11元唔怕買，目標上望12.8元，止蝕位10.7元。

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