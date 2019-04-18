中國經濟：瑞銀上調今年GDP增長至6.4%

就中國首季GDP增長6.4%，瑞銀亦將2019年GDP增長預測從6.1%上調至6.4%。瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤指，上調除因中美貿易談判前景改善外，更重要是房地產市場活動可能會強於此前預期，且勞動力市場依然比較穩健、減稅降費措施亦逐步落實。



她指，該行預計2019年消費增速有望達7.4%，並將2019年CPI預測從1.8%上調至2.3%，主要反映了未來豬價可能推動食品價格上漲。



監於首季新增信貸較為強勁、經濟活動出現企穩迹象、房地產銷售和價格開始反彈，料政府會繼續推進寬鬆措施，但整體寬鬆力度可能不會進一步加大，其中，降準幅度或低於此前預期、或僅100個基點，並料央行今年不會下調存貸款基準利率。



考慮到最近美聯儲政策轉鴿和國內的宏觀形勢變化，預計年內人民幣對美元匯率會在6.6-6.8區間波動，2019年年底在6.8左右。在岸人民幣兌美元暫企6.69。



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