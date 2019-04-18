【即市分析】鐵塔績佳　下一目標睇...

東方產經專欄作者帥哥：中國鐵塔(00788)昨日(17日)公布首季業績，期內多賺2.37倍至12.84億元人民幣，EBITDA為135.9億元人民幣，按年升34.2%。今早(18日)股價顯著做好，即市創出2.24元的52周新高，升幅達6.6%，暫時成交額已錄得16億元。



集團首季營業收入為188.97億元，按年增9.6%。當中塔類業務收入為178.57億元，按年增6.8%；室分業務收入為5.89億元，按年增50.6%；跨行業業務收入為4.21億元，按年增272.6%。



摩通就此發表報告，認為其首季業績大致符預期，予其「中性」評級，至於瑞信更將其目標價上調至2.55元，評級為「跑贏大市」。而中金亦調升其目標兩成五，由2元至2.5元，評級續予「買入」。



事實上，鐵塔上月初公布之去年度業績未如預期，惟股價略為調整後已重拾升勢，正正反映市場對內地5G技術發展的樂觀預期。今次集團交出一份令人滿意的成績表，相信中短線仍會吸引資金追捧，該股今早已強勢破頂，目標價可上移至2.5元，2元為短線主要支持所在。

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