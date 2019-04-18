人民幣Hibor：隔夜息升至2.55厘 CNH企6.69
2019年04月18日 11:56
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.55厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.71至3.08厘，6及12個月拆息分別為3.24及3.52厘。
18/4/2019
隔夜 2.55200厘
1星期 2.71733厘
2星期 2.74750厘
1個月 2.92033厘
2個月 2.99967厘
3個月 3.08417厘
6個月 3.24017厘
12個月 3.52583厘
17/4/2019
隔夜 2.42591厘
1星期 2.54367厘
2星期 2.69117厘
1個月 2.83750厘
2個月 2.96667厘
3個月 3.09883厘
6個月 3.22167厘
12個月 3.50433厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.6771至6.6950上落，最新報6.6931；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.6831至6.6994，最新報6.6949。
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