人民幣Hibor：隔夜息升至2.55厘　CNH企6.69

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.55厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.71至3.08厘，6及12個月拆息分別為3.24及3.52厘。



18/4/2019

隔夜 2.55200厘

1星期 2.71733厘

2星期 2.74750厘

1個月 2.92033厘

2個月 2.99967厘

3個月 3.08417厘

6個月 3.24017厘

12個月 3.52583厘



17/4/2019

隔夜 2.42591厘

1星期 2.54367厘

2星期 2.69117厘

1個月 2.83750厘

2個月 2.96667厘

3個月 3.09883厘

6個月 3.22167厘

12個月 3.50433厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.6771至6.6950上落，最新報6.6931；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.6831至6.6994，最新報6.6949。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

