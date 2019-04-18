【fb直播】投資克羅地亞都得？「置」富攻略有答案！

位於地中海、中歐和巴爾幹半島交界嘅克羅地亞，對於香港人可能好陌生，不過喺歐洲人眼中，就係一流度假勝地！



2018年克羅地亞首次殺入世界盃決賽捧走亞軍、再加上美劇《權力遊戲》(Games of Thrones)喺當地取景，令呢個人口少過香港嘅小國聲名大噪！唔止歐洲人，亞洲、美洲遊客都蜂擁而至！不如就趁呢個機會，走入當地搵搵物業投資機會，捕捉當地旅遊發展商機？



今集《「置」富攻略》請來AP世界物業投資行政總裁莫佩雯、佳利理財集團總裁徐憲堂，同大家拆解克羅地亞酒店式服務公寓投資展潛力。記得周四(18日)中午12:30，準時click入以下連結度睇直播啦！



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