【午市重點睇】人民幣升勢回順　金價低企　

●美匯指數企97.03；圓匯報111.9；歐元兌美元報1.129；英鎊報1.303。港匯跌至7.845。在岸、離岸人民幣早間由6.67回至6.69水平。金價企今年低位1,272美元，布油企71.4美元，紐油報63.6美元。道指期貨偏軟。



●港股三萬關上落，恒生指數半日跌181點或0.6%，報29,942點；鐵塔破頂，漲近6%。https://bit.ly/2IFwFc0

-料月底前完成收購滙港電訊，香港寬頻漲8%。

-價位提示：壹傳媒股價挫近半成。

-異動股：富智康再飆近6成，鴻騰漲14%。

-新股偉鴻集團每股定價1.4元。



●【即市分析】

-港股市底仍偏強，精選五大「復活股」。https://bit.ly/2IpULZ7

-滙豐逼近關鍵阻力位...https://bit.ly/2UopOpJ

-長假臨近，「縮沙」都好正常。https://bit.ly/2ZiKWl6

-【北水手影】呢期大媽愛股係...https://bit.ly/2v9GU0e



●A股快報：3大指數半日收跌0.2%至0.4%。https://bit.ly/2KNtaDj



●亞洲股市：日股中段跌約百點，三星挫逾2%。https://bit.ly/2Zi5ES2

-印尼股市和印尼盾飆升，維多多贏得第2個總統任期。



●人民幣中間價上調199點子至6.6911，CNH企6.68。



●港元隔夜拆息升至1.71厘；1個月期拆息跌至1.94厘。



●人行開展800億元人民幣7天期逆回購操作，今日無逆回購到期。



●全球經貿戰︰傳中美目標5月初宣布達成貿易協議。https://bit.ly/2VSCl6e



●美國聯邦通訊委員會(FCC)基於國家安全理由，計劃5月9日否決中國移動美國公司提供電信服務的申請動議。



●美國能源部長Rick Perry據悉計劃離開特朗普政府。



●中國2019年3月銀行結售匯逆差412億元人民幣，等值61億美元。1至-3月銀行累計結售匯逆差607億元人民幣，等值91億美元。



●中國國新控股有限公司確認將戰略重組大公資信。



●傳亞馬遜計劃在7月中旬前關閉中國市場的業務，將發展重點放在利潤更高的海外商品和雲服務銷售等。



●日本政府可能會推遲10月份上調消費稅的計劃，將取決於6月份短觀調查結果。



●陷入財困的印度最大私營航空公司捷特航空(Jet Airways)周三宣布，由於未能獲得印度國家銀行再提供貸款等緊急資金，決定停飛所有航班。



●南韓議會或將討論韓圜重新定值。



●南韓央行維持基準利率在1.75厘不變，符合預期。央行繼1月後再下調經濟增長及通脹預期；最新預測GDP增長2.5%，CPI為1.1%。



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