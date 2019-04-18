樓價UPDATES：樓市旺　辣招鬆綁貨即轉手獲利

業主趁樓市暢旺沽貨套現。東涌東環海景兩房，原業主持貨滿3年，辣招鬆綁即轉手，帳面獲利86.7萬元，賺價15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣富景花園2座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，以1.75萬元租出，實用呎租40.6元。



●北角半山富豪閣4座低層C室，實用面積718方呎，三房間隔，以1,309萬元成交，實用呎價18,231元。



●鰂魚涌太古城恒山閣低層E室，實用面積593方呎，兩房間隔，以1,150萬元易手，實用呎價19,393元。



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新界區

●馬鞍山銀湖．天峰1座高層F室，實用面積535方呎，兩房間隔，議價後以830萬元易手，實用呎價15,514元。



●粉嶺囍逸1座高層C室，實用面積467方呎，兩房間隔，原叫租1.45萬元，議價後以1.38萬元獲承租，實用呎租29.6元。



●東涌東環2B座中層1室，實用面積452方呎，兩房間隔，望海景。原開價675萬元放售，經議價後減價10萬元或約1.5%，最終以665萬元沽出，實用呎價14,712元。



●大圍名城3期盛世1座中層NC室，實用面積958方呎，四房間隔，以1,838萬元沽出，實用呎價19,186元。



●粉嶺花都廣場4座中層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實用呎價13,919元。

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