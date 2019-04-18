【瑞通推介】假期前輪證資金流稍靜

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國2月貿易逆差錄去年6月以來最低，另聯儲局褐皮書指出，美國3及4月經濟活動溫和至適度步伐增長。道指隔晚收報26,449點，跌3點。



內地首季經濟數據強勁，不過港股臨近長假期轉趨窄幅橫行，恒指周三(17日)報30,124點，跌5點，全日波幅173點。周四(18日)早段回至30,000點樓下整固，力守10天線和三萬關。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾280萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,300萬元，反映投資者稍為看淡後市。周三其牛證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點，而熊證街貨重貨區為收回價30,500至30,599點。



有傳發改委可能續推新政策促進新能源汽車發展，或放寬北京等限牌城市的新能源車發牌，加上有券商報告預期下半年內地新能源車需求將遠勝市場預期，帶動汽車板塊周三抽升。吉利汽車獲母公司吉利集團於上周五(12日)增持5,503萬股，涉資約9.7億元。吉汽為周三表現最好藍籌，單日急升12.8%，收報18.82元，重返去年7月水平，成交股數按日急增1.8倍，14日RSI升至70以上的超買水平。股份周四早段高開後倒跌，最多由開市價跌約6%，曾跌至18元邊。其好倉周三錄逾480萬元淨流出，淡倉同日則有逾620萬元淨流入。



比亞迪周三更跑贏同業，收升13.7%，報59.7元，盤中一度高見60.1元，創年內高位，成交量按日急增5.4倍。集團在上海車展發布3款新車，當中一款新能源概念跑車備受市場關注。股份周四早段回吐逾4%，於57元水平整固，暫結束3日升勢。其港股通周三錄淨流入約1.34億元。輪證資金流方面，其好倉錄逾490萬元淨流出，淡倉同日錄近170萬元淨流入。



恒指重磅股之一的友邦保險，近日於80元水平爭持上落，周三下跌1.24%，收報79.9元，失80元關和10天線。周四早段續於80元關口上落，後市留意能否突破上市高位81.5元。周三分別有622萬和2萬元淨流入友邦好倉和淡倉。



中信證券經過早前連挫5日、累跌7.2%後，近日已見回穩，大致守於18元之上，周三收報18.2元，微升0.22%。股份周四早段略為調整，力守18元。集團將於4月29日公布今年首季業績。另近日有報道指截至上月底，滬深兩市投資者首次突破1.5億人，倘再配合A股維持強勢，或有利券商股後市表現。周三有逾180萬元淨流出其好倉，淡倉同日錄3萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

吉利汽車輕微價外、短期購證(15723)，行使價19.9元，2019年7月到期，實際槓桿6.7倍。輕微價外、中年期沽證(17573)，行使價16.5元，2019年11月到期，實際槓桿2.6倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15697)，行使價61元，2019年10月到期，實際槓桿4.6倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7倍。



國壽價內、中短期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.8倍。



鐵塔輕微價外、中年期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿4.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(69651)，收回價29,300點，槓桿比率47.5倍。N類熊證(68193)，收回價30,500點，槓桿比率37.9倍。



吉汽牛證(65785)，收回價16.5元，槓桿比率7.6倍。熊證(64134)，收回價19.2元，槓桿比率10.8倍。



友邦牛證(69712)，收回價76.1元，槓桿比率16.6倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率12.5倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率16.8倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率18.9倍。



建行牛證(68155)，收回價6.58元，槓桿比率14.4倍。



工行牛證(68047)，收回價5.72元，槓桿比率16.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

