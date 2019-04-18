【高盛推介】鐵塔創新高　可吼高槓桿價外購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔周三(17日)收市後公布今年首季業績，期內EBITDA達135.9億元人民幣，按年升34.2%，純利達12.84億元人民幣，按年升237.9%。有券商指業績勝預期，並料該股今年盈利可達60.95億元人民幣，維持「跑贏大市」投資評級，目標價2.55元。



鐵塔周四(18日)高開2.4%，其後升幅擴大，曾高見2.24元，創上市新高。



觀察個股認股證資金流向，周一及周二(15及16日)共錄得約410萬元資金流出認購證。周三則見資金轉向，錄得約690萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。



觀察市場上的認購證，可見現時不少產品已到價及已屬價內。投資者如看好，現階段可考慮價外證作部署，當中可留意價外幅度約11%，年期約6個月的鐵塔購證(17409)，行使價2.46元，2019年10月24日到期，實際槓桿5.0倍，市場上價外認購證中，槓桿最高。



此外，投資者亦可留意價外幅度約7%，年期約7個月，則相對較貼價兼周四新上市的鐵塔購證(17644)，行使價2.37元，2019年11月4日到期，實際槓桿4.5倍，新上市低街貨認購證之選。



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