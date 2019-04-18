【大行報告】Bernstein建議「逢低買入」中資燃氣股

美國投資研究公司Sanford C. Bernstein在報告中表示，在市場猜測燃氣接駁費可能大幅下調的影響下，燃氣股此前大幅下挫，不過這種擔憂可能過度，該政策不太可能實施，因此建議投資者「逢低買入」。



此前花旗引述國家發改委文件指，中央就城市燃氣項目接駁費成本利潤率不得超過1成進行諮詢。燃氣股周三急瀉。



報告指，接駁費利潤率不得超過10%似乎不合邏輯。當前接駁費包括首次接入和長達30年的後續維護，因此很難確定成本。目前，接駁費在利潤中的佔比在35至55%。港華燃氣(01083)的接駁費在毛利中佔比最高，達57%，其次是中國燃氣(01193)、新奧能源(02688)和華潤燃氣(00384)。



如果政府批准接駁費成本利潤率不超過10%的政策，這比當前水平低60%，則天然氣輸配企業的淨利潤或下降36%至50%。接駁費是實現中國天然氣增長目標的重要工具，減少投資幾乎毫不合理，此舉會放緩推行天然氣的腳步。



發改委周三晚表示，2019年天然氣消費將繼續保持較快增長態勢，但供應面臨困難和不確定性。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm







