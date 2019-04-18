匯市風平浪靜　提防美元即將「爆大鑊」？

外匯市場持續風平浪靜，但已有不少警告這是暴風雨前的平靜，市場波動性或將隨時爆發。分析指，如果將過去的匯率低波動期作借鑒的話，那麼美元或即將有「大動作」。同時，由於主要大宗商品以美元定價，美元「爆上」或「爆落」均可能同時觸發大宗商品市場大動盪。



過去25年，摩根大通全球外匯波動率指數曾出現過3次低谷。根據彭博數據，每次低谷之後的6個月內，美匯指數都會出現大約10%的漲/跌幅。該波動率指數目前正處於5年來的最低點。(附圖)



Topdown Charts創始人兼研究主管Callum Thomas在客戶報告指，低波動率形態已多次出現，每次出現之後，美元都隨之出現一個重大走勢。這無論對於美元好倉和淡倉而言都是好事；唯一例外的是期望美元持續在窄幅交易的投資者。



根據彭博計算，1996年匯率波動低谷之後，美元上漲超過10%；然後2014年的平靜期之後，美元在接下來的6個月內上漲超過15%。2007年波動性暴跌，美元匯率下跌超過10%。



隨着全球央行的向鴿派回歸，以及風險資產在去年底下跌之後反彈，投資者對匯率的預期波動大幅下降。今年以來，美匯指數上漲約0.8%，2018年的漲幅為4.4%，2017年下跌9.9%。今年以來美元兌G10貨幣中的半數上漲，半數下跌。



此前，摩根士丹利、加拿大帝國商業銀行等機構的策略師均已對外匯市場回歸動盪發出警告。



CIBC駐倫敦G10貨幣策略主管Jeremy Stretch亦提醒，隨着開始進入下半年，市場將需要重新作評估，很可能是給市場帶來一定程度波動的契機。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



