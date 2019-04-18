【即市分析】李寧有望更上一層樓

東方產經專欄作者股博士：體育用品股近期表現強勢，安踏體育(02020)即市創出56.3元的52周新高；李寧(02331)首季營運數據理想，股價亦逆市飆高，現升6.6%報14.16元。



截至3月底止第一季度，李寧整個平台之同店銷售按年錄得10%至20%的中段增長。另外，以吊牌價計算，特許經銷商之2019年第四季度訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)，按年亦有10%至20%中段增長。



事實上，內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，加上減稅刺激的效應，有望釋放消費力，體品股亦有望受惠。



該股去年12月由7.8元水平展開升勢，以即市創出的14.2元52周高位計，股價已累升逾8成，14日RSI動力仍強，MACD牛叉持續擴闊，技術走勢向好，短期回吐可守穩於13元樓上，後市有機會挑戰15.5元水平，跌穿12.8元止蝕。

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