樓價UPDATES：青怡花園兩組客爭　終600萬沽

樓市暢旺買家搶盤，青衣青怡花園兩房單位同時獲兩組客爭購下，以600萬元售出，較去年底最初放盤價高約10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山碧苑低層A室，實用面積2,499方呎，四房雙套房間隔，以6,838萬元易手，實用呎價27,363元。



●柴灣杏花邨32座中層3室，實用面積499方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，減價10萬元，以870萬元易手，實用呎價17,435元。



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九龍區

●將軍澳中心8座頂層連天台單位，實用面積436方呎，兩房間隔，以788萬元獲承接，實用呎價18,073元。



●長沙灣豐盛居高層C室，實用面積503方呎，兩房間隔，以835萬元易手，實用呎價16,600元。



●將軍澳維景灣畔17座低層A室，實用面積516方呎，兩房間隔，以782萬元成交，實用呎價15,155元。



●荔枝角美孚新邨7期荔灣道16號高層D室，實用面積464方呎，原則一房間隔，成交價以775萬元，實用呎價16,703元。



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新界區

●沙田帝堡城8座高層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，以818萬元易手，實用呎價14,954元。



●元朗YOHO MIDTOWN第8座低層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，開價822萬元，零議價下獲買家承接，實用呎價16,776元。



●青衣青怡花園4座中高層F室，實用面積343方呎，兩組客人同時出價洽購，最終成交價600萬元，實用呎價17,493元。



●元朗尚悅11座中層K室，實用面積743方呎，三房套房間隔，叫價880萬元，議價後以836萬元沽出，實用呎價11,252元。



●天水圍天麗苑高層12室，實用面積421方呎，已補價自由市場以450萬元沽出，實用呎價10,689元。



●青衣海欣花園6座低層G室，實用面積451方呎，兩房間隔，成交價680萬元，實用呎價15,078元。



●火炭駿景園8座中層A室，實用面積1,039方呎，三房套房間隔，去年開價1,600萬元放盤，略減30萬元，以1,570萬元沽出，實用呎價15,111元。

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